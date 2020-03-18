Представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Стивен Хан рекомендовал жителям Соединённых Штатов делать закупки продуктов питания и первой необходимости на неделю вперёд. Об этом
Хотя мы уверены, что магазины не закроются, а предложение будет по-прежнему удовлетворять спрос по всей стране, мы просим всех американцев закупать достаточное количество продуктов питания и предметов первой необходимости на предстоящую неделю, — привели слова Стивена Хана в «Интерфакс».
Отмечается, что дефицита продовольствия в США нет, но в магазинах может наблюдаться уменьшение определённых видом товаров.
Стивен Хан уточнил, что поставки в магазины контролируются и принимаются меры, чтобы избежать сбоев в поставках.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Минпромторг РФ не ожидает дефицита социально значимых товаров. По мнению ведомства, продуктов хватит в среднем на восемь недель.