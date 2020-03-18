https://static.news.ru/photo/0a885be4-68bf-11ea-bd2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/GlobalLookPress

Представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Стивен Хан рекомендовал жителям Соединённых Штатов делать закупки продуктов питания и первой необходимости на неделю вперёд. Об этом сообщает «Интерфакс».

Хотя мы уверены, что магазины не закроются, а предложение будет по-прежнему удовлетворять спрос по всей стране, мы просим всех американцев закупать достаточное количество продуктов питания и предметов первой необходимости на предстоящую неделю, — привели слова Стивена Хана в «Интерфакс».

Отмечается, что дефицита продовольствия в США нет, но в магазинах может наблюдаться уменьшение определённых видом товаров.

Стивен Хан уточнил, что поставки в магазины контролируются и принимаются меры, чтобы избежать сбоев в поставках.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минпромторг РФ не ожидает дефицита социально значимых товаров. По мнению ведомства, продуктов хватит в среднем на восемь недель.