Жителям Подмосковья сообщили, что аренда жилья не должна подорожать

Рынок аренды жилья неспокоен, но её стоимость в Московской области может даже упасть к лету, сообщила ведущий эксперт по продаже недвижимости компании BuyBuyHouse Марина Лашкевич изданию «Вести Подмосковья». Стоит ждать большей популярности оплаты наличными и «ухода в серые схемы», так как в стране объявили мораторий на проверки юрлиц до конца года, отметила она.

В целом я ожидаю незначительное снижение стоимости аренды, тем более что она всё равно сезонно дешевеет к лету. Но кардинальных изменений не будет, если они будут, то для всего рынка недвижимости в целом, — сказала Лашкевич.

Руководительница направления недвижимости группы компаний SRG Ирина Евдокимова объяснила, что рынок аренды не сразу откликается на изменения, арендодатели пока выжидают. Также важно, что многие обратятся к аренде вместе ипотеки, потому что та стала дороже.

Евдокимова ожидает снижения арендных ставок, которые вернутся на предыдущий уровень к концу года.

Ранее гендиректор сервиса аренды жилья Airbnb Брайан Чески объявил о приостановке всей деятельности в России и Белоруссии. Затем Airbnb убрал возможность для россиян и белорусов арендовать жильё по всему миру.

Ограничил свою работу в России и сайт сервиса бронирования Booking.com. Ресурс больше не позволяет искать и бронировать объекты внутри страны. При этом на заграничные объекты никакие ограничения не распространяются.