Жителям четырёх субъектов РФ бесплатно проведут газ

https://static.news.ru/photo/4dc1a392-f349-11ea-b796-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство энергетики решило в качестве эксперимента бесплатно провести газ жителям четырёх субъектов России. Согласно инициативе ведомства, проживающим в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях теперь не придётся платить за проведение газа к домам и дачам.

Пилотный проект получил название социальной концепции газификации. Ожидается, что реализация программы начнётся в середине 2021 года. Право на льготу получат все жители этих регионов, независимо от того, сколько времени они проводят на участке, который собираются газифицировать. Финансирование программы будет осуществляться за счёт спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа и амортизационных отчислений газораспределительных компаний.

В настоящее время газификации участка гражданам обходится от 45 до 280 тысяч рублей в зависимости от региона. В министерстве утверждают, что текущий уровень газификации в целом по России составляет 70 % от потребностей населения, пишут «Ведомости».

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что в организации предлагают возложить на компанию «Газпром» траты на газификацию домовладений, а потом компенсировать их через предоставление мер господдержки. Среди мер поддержки в качестве компенсации «Газпрому» могут быть льготы по налогу на добычу полезных ископаемых или выпуск бессрочных облигаций. Турчак отметил, что подключение жителей к газовой сети без оплаты — мировая практика, сообщал NEWS.ru.