Жительница Казани пообещала накормить Путина своими десертами

https://static.news.ru/photo/b0cd08ea-af11-11ea-b48e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин попросил кондитера из Казани Лиану Пахареву угостить его десертами собственного производства. Предложение политик озвучил 15 июня 2020 года во время совещания по поддержке экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

По словам женщины, она собирается к дню парада Победы 24 июня организовать акцию — подготовить сладкие подарки для ветеранов региона. Политик поинтересовался, накормит ли Пахарева руководителя государства. «Обязательно! С большим удовольствием!» — сказала жительница Казани, пишет ТАСС. Кроме того, она поблагодарила президента за решение вернуть самозанятым налоги за 2019 год, передаёт «Реальное время».

Я получила десять тысяч триста сорок рублей. В полном объёме та сумма, которую я заплатила в прошлом году, — добавила Пахарева.

15 июня руководитель государства проводит совещание, посвящённое мерам поддержки экономики в условиях пандемии. Среди них — новый порядок прямых выплат по больничным листам и по детским пособиям начиная со следующего года. Установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при переводе работников на неполный рабочий день сроком до трёх месяцев.

С июля предлагается обеспечить возможность перехода сотрудников на дистанционную работу без заключения всяких дополнительных соглашений. Возможность перехода на удалённую работу предлагается предоставить государственным и муниципальным служащим.

Правительство также предлагает создать «социальное казначейство» для реализации мер соцподдержки. В качестве секторальных мер поддержки власти планируют стимулировать спрос через госзакупки, а также помогать отдельным отраслям субсидиями и госгарантиями.

Рынок недвижимости получит поддержку в качестве снижения ипотечной ставки ниже 8%, а также 33 млрд рублей на завершение долгостроев. Туристическая отрасль получит снижение ставки НДС до 7% для фирм, а предприятия гостинично-туристской сферы ждёт возмещение 50% платежей по процентам и отсрочка выплаты основного долга по ранее выданным кредитам.

При этом эксперты спрогнозировали самое серьёзное падение доходов россиян с 1998 года. Снижение реальных доходов соотечественников составит 5,2%. Минэкономразвития также прогнозирует падение доходов россиян, но оно, по данным ведомства, составит 3,8%. Глава министерства Максим Решетников уточнил, что во втором квартале 2020 года этот показатель упадёт на 6%, а без антикризисных мер его падение составило бы 7,5%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с безработицей в России лучше, чем в других государствах, однако кабмин не должен забывать об этой проблеме. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.