Жители Сахалина обрадовались приезду Мишустина на Курилы

Жители Сахалина и Курил прокомментировали приезд премьер-министра России Михаила Мишустина на Дальний Восток и его предложения по введению свободной таможенной зоны, налоговым каникулам и привлечению японских инвесторов. Большинство обрадовались тому, как изменятся острова. Об этом пишет Lenta.ru.

Несмотря на общий положительный настрой, некоторые жители Сахалина с недоверием отнеслись к приезду премьер-министра, часть посчитала это началом процесса по продаже территорий Японии, отмечается в сообщении.

Некоторые жители региона напомнили, что подобные заявления, которые озвучил Мишустин, уже выдвигались ранее, только до процесса реализации так и не доходили.

Часть жителей посчитали, что если произойдёт продажа региона японцам, то это положительно скажется на общем состоянии экономики. Если Япония сможет заставить всю инфраструктуру работать и наведёт порядок, то это привлечёт поток туристов и соответственно появятся деньги на развитие.

В целом большинство сахалинцев отмечают, что регион к приезду Мишустина изменился в положительную сторону: дороги отремонтировали, поставили отбойники и скосили траву.

Ранее эксперт назвал причины появления специальной экономической зоны на Курилах. По его словам, эти зоны создают там, где размещены промышленные кластеры. Кроме того, они выгодны с позиции того, что определённые товары дешевле приобретать именно в них, поскольку они ввезены без пошлин.