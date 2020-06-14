Жириновский предложил поднять МРОТ до 30 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/2bae20fc-addd-11ea-9494-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимальная зарплата в России должна составлять тысячу рублей в день или 30 тысяч в месяц, а зарплат выше полумиллиона вообще существовать не должно, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению политика, недовольство высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях зреет среди большинства россиян. И огромные зарплаты топ-менеджеров нельзя оправдывать запросами иностранных сотрудников, написал лидер ЛДПР в своём Telegram-канале.

Средняя зарплата по стране — 70 тысяч рублей. Это значит, что среднее управленческое звено, инженеры, высококвалифицированные специалисты получают 150–200 тысяч рублей. А максимальная зарплата — 500 тысяч рублей. Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму. Никаких зарплат по миллиону рублей в день. Президент получает больше всех — 700 тысяч рублей, депутаты — не более 500 тысяч, — подчеркнул он.

Также Жириновский полагает, что необходимо введение налога на сверхприбыль по примеру других стран. Например, с чистого дохода госкопорации в десять миллиардов рублей, семь миллиардов должны идти в казну и тратиться на медицину и образование. Таким образом, в каждой маленькой деревне люди смогут проходить вовремя диспансеризацию, лечиться и не бояться за своё здоровье.

Политик подчеркнул, что либерально-демократическая партия будет отстаивать необходимость такой реформы.

Как писал NEWS.ru ранее, возвращение в Россию трудовых мигрантов, которые покинули страну из-за эпидемии коронавируса, следует ограничить. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. После вызванного пандемией экономического кризиса необходимо сконцентрироваться на проблеме трудоустройства самих россиян, считает политик.