Жириновский предложил бизнесменам раздать деньги гражданам из-за пандемии

Депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что в условиях пандемии коронавируса бизнесменам следует передать часть своих накоплений гражданам РФ.
У нас много бизнесменов, у которых миллиарды долларов накоплений. Они годами обогащались в нашей стране, и теперь им сам бог велел рассчитаться, передать часть своих активов для оказания материальной помощи гражданам, — написал он в своём Telegram-канале.
Жириновский при этом возглавляет Либерально-демократическую партию. Одной из главных ценностей либерализма является неприкосновенность частной собственности и свобода предпринимательства. За перераспределение благ от богатых к бедным обычно выступают коммунисты.
Из-за пандемии коронавируса в России действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными.
По состоянию на 18 апреля в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период
Больше всего инфицированных в Москве. За последние сутки здесь выявили 2649 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 20 754 заболевших. Ранее стало известно, что всем пациентам с ОРВИ столичные врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус», писал NEWS.ru.
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