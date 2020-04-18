Жириновский предложил бизнесменам раздать деньги гражданам из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/55b6c5d4-8164-11ea-9e1e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что в условиях пандемии коронавируса бизнесменам следует передать часть своих накоплений гражданам РФ.

У нас много бизнесменов, у которых миллиарды долларов накоплений. Они годами обогащались в нашей стране, и теперь им сам бог велел рассчитаться, передать часть своих активов для оказания материальной помощи гражданам, — написал он в своём Telegram-канале.

Жириновский при этом возглавляет Либерально-демократическую партию. Одной из главных ценностей либерализма является неприкосновенность частной собственности и свобода предпринимательства. За перераспределение благ от богатых к бедным обычно выступают коммунисты.

Из-за пандемии коронавируса в России действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными.

По состоянию на 18 апреля в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов (+40), выздоровели 3057 (+467) человек.

Больше всего инфицированных в Москве. За последние сутки здесь выявили 2649 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 20 754 заболевших. Ранее стало известно, что всем пациентам с ОРВИ столичные врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус», писал NEWS.ru.