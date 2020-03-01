Жильё у моря можно будет купить в ипотеку под 2,7% годовых. Речь идёт о недвижимости в Краснодарском крае, уже составлен и утверждён список городов.
В список входят 1687 населённых пунктов. Это и те, которые находятся на первой линии моря, и популярные курорты,
Воспользоваться льготами по ипотеке могут практически все, независимо от места жительства. Предоставляться низкая ставка будет по программе сельской ипотеки, которая стартует в марте этого года. Сейчас идёт заключение соглашений с банками, желающими участвовать в этой программе, получено более 17 тысяч заявок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсионеры в возрасте 80 лет всё чаще становятся покупателями жилья в Москве. Таковы данные группы компаний ФСК, которая представила собственную статистику сделок с недвижимостью.
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