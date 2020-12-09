Жилищно-коммунальная трясина: новый мораторий на штрафы ЖКХ прибавит долгов

Мораторий на услуги ЖКХ не является эффективной мерой. Дело в том, что по его окончании вся накопленная задолженность может стать большой проблемой для населения. Это будут весьма существенные платежи, и непонятно, где впоследствии искать источник финансирования долгов, заявил NEWS.ru директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Илья Долматов. Ранее стало известно, что Минстрою предложили в 2021 году продлить мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт.

С такой просьбой к главе ведомства Иреку Файзуллину обратился депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. В обращении он указывает, что угроза COVID-19, из-за которой ранее вводились послабления, сохранится и в следующем году, поэтому мораторий необходимо продлить.

В Минстрое « Известия » проинформировали, что он может быть продлён в качестве вынужденной меры. Предложение депутата разделяют в профильном комитете по ЖКХ, а также в других думских фракциях.

Решение продлевать этот мораторий или нет относится к разряду политических, означающих демонстрацию поддержки населения в трудный период. Но в реальности такой шаг не является эффективной мерой, уверен директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Илья Долматов. Дело в том, что по окончании моратория уже вся накопленная задолженность может стать большой проблемой для населения, и это будут весьма существенные платежи.

Поэтому из-за того, что эта мера носит безадресный характер, она в целом не представляется эффективной. Скорее, нужно сосредоточить усилия на уязвимых слоях населения, которые столкнулись с экономическими трудностями и которым точно нужно помогать. Возможно, нужно снизить порог для субсидий, выделяемых на услуги ЖКХ. Для депутатов это политическое решение, но за кадром остаётся вопрос, а кто будет финансировать убытки коммунальных предприятий, если они столкнутся с неплатежами, которые могут возникнуть. Илья Долматов директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ

Александр Авилов/АГН «Москва»

Безусловно, мораторий, установленный постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», является вынужденной экономической мерой, нацеленной на поддержку россиян, оказавшихся в трудной ситуации в связи с, например, уменьшением дохода или потерей заработка, отмечает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Воротилина.

Эксперт указывает, что данная мера не освобождает от коммунальных платежей, а только предоставляет некую рассрочку в их оплате, без накопления дополнительных платежей в виде пени и неустойки.

Справедливости ради необходимо отметить, что размер штрафов и пеней не столь уж и велик. В соответствии со ст. 155 ЖК РФ пеня составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ при длительности просрочки от 30 до 90 дней и неустойка равна 1/130 ставки рефинансирования, если просрочка составляет более 91 дня. Это не столь большие суммы, которые могли бы реально улучшить благосостояние неплательщиков и как-то в целом повлиять на экономическую стабильность россиян. Татьяна Воротилина доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова

Более ощутимым, по её словам, является то, что за неуплату коммунальщики не имеют права отключить газ, воду и электричество, что может сыграть определённую роль в усилении деформации правосознания злостных неплательщиков — если можно пользоваться ресурсами, не оплачивая их, зачем тогда вообще осуществлять данные платежи своевременно? По статистике, на сегодняшний день каждый пятый вовремя не оплачивает услуги ЖКХ. При этом не стоит забывать, что граждане, переведённые на дистанционный формат работы, потребляют большее количество энергии и других ресурсов, выполняя трудовые функции дома.

Если же речь вести о той части населения, которая действительно оказалась в трудной жизненной ситуации из-за, например, потери заработка или его существенного сокращения, то предложение по продлению моратория необходимо поддержать, так как угроза распространения COVID-19 не исчезла, а наоборот, с конца сентября 2020 года мы наблюдем резкий рост количества заболевших, и, соответственно, все негативные последствия экономического характера для россиян имеют тенденцию прогрессивного развития, а не спада, — подчёркивает Воротилина.

Мораторий на штрафы по уплате услуг ЖКХ был вынужденной мерой на фоне весеннего локдауна, уточняет профессор кафедры теории и систем отраслевого управления факультета инженерного менеджмента ИОМ РАНХиГС Евгений Блех. Сложно однозначно оценить его влияние на ситуацию, поскольку предварительные итоги Минстрой пока не приводил. По ряду экспертных оценок можно судить, что в результате потери работы и доходов задолженность по ЖКУ возросла на 20–30%.

Вместе с тем, на мой взгляд, это не повод продолжать действие моратория, поскольку оказавшееся в затруднительном положении ЖКХ будет тяжело и дорого вытаскивать из долговой ямы. А потребители смогут постепенно погасить долги по мере стабилизации экономической ситуации. Евгений Блех замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС