«Жест в пользу бедных»: экономист раскритиковал налог на роскошь

Налог на роскошь значительно не улучшит экономическую ситуацию в России, заявил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов «Царьграду». А вот прогрессивный налог заставит бизнесменов сохранять деньги в компаниях, считает он.

Налог на роскошь — это такой жест в пользу бедных. Якобы смотрите, вот, богатые утопают в деньгах, а мы немножко их налогом обложим, чтобы они не так роскошествовали. Это такая классическая, даже средневековая форма, а то и древняя, которая ничего принципиально не меняет. А прогрессивный налог принципиально должен изменить многое, делая так, чтобы было выгодно оставить деньги в компании, — сказал Колташов.

Он объяснил, что собственники будут платить высокий налог, если выведут много денег из бизнеса, из-за чего предпочтут сохранить их в компании. Это действие прогрессивного налога в «экономически-воспитательном плане», отметил Колташов.

Ранее в правительстве задумались о привязке налога на роскошь для автомобилей к их мощности и году выпуска. Проработкой новых параметров налога занимаются Минпромторг, Минфин и Федеральная налоговая служба. В ведомстве добавили, что нововведения позволят обеспечить более объективный расчёт налога и минимизируют спорные ситуации, которые возникают в процессе его администрирования.