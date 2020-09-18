Женщины стали больше снимать наличных, чем мужчины, во время пандемии

https://static.news.ru/photo/41112e60-fa3d-11ea-8f32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницы России стали больше снимать наличных, чем мужчины, во время пандемии коронавирусной инфекции.

В первом полугодии 2020 года заметно выросли средние чеки снятия наличных у представителей обоих полов. Так, например, «женский» чек вырос на 82% относительно того же периода прошлого года, а «мужской» — на 54%. При этом «женский» средний чек больше «мужского» — 67 117 рублей против 64 125 рублей, — привели данные исследования банка «Русский Стандарт» в РИА Новости.

Кроме того, среди женщин выросла не только частота получения наличных, но и сумма. Она увеличилась на 28%, а у мужчин только на 17%.

При этом среди мужчин увеличилась средняя оплата по карте на 8%, а у женщин на 7%.

Больше всего и мужчины, и женщины тратили в супермаркетах. Далее траты разделились. Мужчины чаще тратили на транспорт, товары для дома, ремонт и стройматериалы, а также бытовую технику и электронику. Женщины предпочли тратить на одежду, обувь и аксессуары, товары для дома, транспорт и здоровье.

Как писал NEWS.ru ранее, за первое полугодие 2020 года жители России сократили свои расходы в среднем на 11,5 тысячи рублей. Эксперты отметили, что россияне стали меньше тратить на путешествия, одежду и заведения общественного питания.