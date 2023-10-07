Стало известно, на сколько вырастет железнодорожный тариф на грузоперевозки Железнодорожный тариф на грузоперевозки вырастет на 7,6% с 1 декабря

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Железнодорожный тариф на перевозку грузов с 1 декабря 2023 года вырастет на 7,6%, говорится в проекте приказа Федеральной антимонопольной службы, передает ТАСС. В документе указано, что в связи с капитальным ремонтом инфраструктуры с 1 декабря этого года до 31 декабря 2024 года введут также дополнительную целевую добавку, которая составит 2%.

Кроме того, отмена понижающего коэффициента на перевозку каменного угля продолжает действовать до конца следующего года. Тариф на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах поднимут на 10,75%.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания не попадает под критерии выплаты налога на сверхприбыль. По его словам, причиной этого является тарифная система, по которой работает предприятие, а также индексация, призванная поддержать российскую экономику.

В сентябре Минтранс РФ ввел новые правила проезда в поездах. Теперь в вагонах дальнего следования и в электричках запрещено играть на музыкальных инструментах, а проводник имеет право разрешать конфликты между пассажирами. Помимо этого, пассажиры, купившие место на нижней полке, обязаны уступать соседям с верхних полок место для приема пищи.