Ждут ли россиян новые налоги

В условиях непростой экономической ситуации государству приходится искать новые способы пополнения казны. И хотя роста фискальной нагрузки власти в лице Минфина не обещают, эксперты уверены: резервы для повышения налоговых поступлений есть. Впрочем, речь идёт, скорее, не о новых налогах как таковых, а о совершенствовании налогового законодательства. Многое будет зависеть от того, как Россия будет выходить из кризиса.

В последние годы налоговая нагрузка на российскую экономику стабильно растет, причём и за счёт роста ставок отдельных налогов, и за счёт квазифискальных платежей — различных взносов и сборов (страховые, утилизационные и т. п.) — и за счёт ужесточения налогового администрирования. Неудивительно, что любое нововведение россияне, доходы которых также стабильно (как растут налоги) падают, воспринимают, мягко говоря, безрадостно.

С 2019 года с 18% до 20% выросла ставка налога на добавленную стоимость (НДС). А пандемийный 2020 год оказался даже чересчур щедрым на налоговые нововведения: власти приняли решение о повышении ставки налога на 2% для богатых (для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год), решили вести налог на доход с банковских вкладов, увеличить НДПИ для металлургов и производителей удобрений и повысить акцизы на табак на 20%. Все эти нововведения так или иначе преследуют фискальную цель — повысить доходы бюджета, в котором всё чаще возникают «дыры».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как заявил в конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов, на случай ухудшения ситуации с доходами власти либо будут наращивать заимствования, либо тратить деньги из Фонда национального благосостояния. В Минфине таким образом пообещали: больше налоги повышать не будут. Правда, ранее в мае 2018 года Силуанов уже обещал не повышать налоги «в течение шести лет». Так что рассчитывать на стабильность фискальной политики вряд ли приходится.

Профессор Института мировой экономики и бизнеса и экономического факультета РУДН Жанна Голодова напоминает, что последнее ужесточение налогообложения происходило именно в период кризиса. И в ситуации, когда более 70% субъектов имеют дефицитные бюджеты, а социальные обязательства им необходимо выполнять, приходится ожидать новых корректировок по отдельным налогам, считает она.

По словам эксперта, уже объявлено о повышении ставок на 4% и более по большинству подакцизных товаров, в результате чего из-за увеличения цен на товары и услуги возрастут и поступления от НДС. Увеличено бремя по налогу на добычу полезных ископаемых — повышены и, вероятно, будут повышаться в будущем корректирующие коэффициенты при добыче калийных и природных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, бокситов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, железной руды и др.

Продолжится увеличение платежей и по налогу на имущество физических лиц, поскольку во многих субъектах РФ с 2021 года отменяется понижающий коэффициент при исчислении суммы налога. По имущественным налогам сумма налога тоже возрастёт из-за повышения налоговой базы — кадастровой стоимости имущества. Нельзя исключать дальнейшего повышения ставки НДС и даже возврата ранее используемого в стране налога с продаж, введения налога на валютные спекуляции и т.д. Жанна Голодова профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН

Скорее всего, налоговые органы будут пытаться изыскивать и другие возможности повышения налоговых баз по разным налогам, полагает эксперт, напоминая об одновременном росте вместе с налогами количества и размеров различного рода неналоговых платежей и сборов, в том числе штрафов. Кроме того, она считает возможным трансформацию курортного сбора в туристический сбор и распространение его на всей территории страны.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если и повышать налоги, то целесообразней это делать за счёт реального внедрения прогрессивной ставки по налогу на доходы физических лиц (сверхдоходы) при установлении необлагаемого минимума доходов и отмены применяемого фактически регрессивного механизма взимания страховых взносов, — поясняет Жанна Голодова.

Руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Любовь Гончаренко замечает, что изменения, затронувшие НДФЛ, не означали введения прогрессивной шкалы налогообложения в классическом её понимании.

В данном случае власти пошли по другому пути — ввели дополнительную налоговую ставку. Скорее всего, здесь могут быть приняты дополнительные решения, которые будут предопределяться экономической ситуацией. Но «налог богатых» вряд ли будет введён как отдельный налог. Скорее, речь может пойти об изменениях, сопоставимых с повышением налога на дивиденды или введением специальной ставки налога на доходы от операций на фондовом и валютном рынках. Многое уже было сделано в этом направлении, однако «белые пятна» ещё остались, чем будут пользоваться налогоплательщики для уменьшения налоговой базы. Любовь Гончаренко руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ

Эксперт надеется, что НДС повышен не будет, но признаёт, что многое будет зависеть от развития экономической ситуации в стране. По её словам, повышение ставки НДС до 20% себя не оправдало прежде всего с точки зрения экономического взаимодействия. В этом смысле НДС не только не должен повышаться, но может быть даже снижен до 19%, указывает Гончаренко.

В любом случае речь идёт не о повышении налоговой базы, а о совершенствовании налогового законодательства с целью улучшения налогового администрирования, — резюмирует Гончаренко.

В 2021 году более вероятна оптимизация уже действующих налоговых сборов, чем внедрение новых налогов как с физических, так и с юридических лиц, соглашается эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Акцизы на алкоголь и сигареты повышаются ежегодно, и здесь производителей, скорее, смутил размер повышения, чем сам его факт. И, как обычно, все эти налоги будет оплачивать потребитель через повышение цен на итоговую продукцию. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

По налогам для ресурсодобывающих компаний также было достаточно много вопросов, поскольку льготы, которые им предоставлялись, покрывали все налоговые расходы, указывает эксперт. Сегодня металлургическая промышленность — одна из немногих, которая фактически не пострадала в пандемию. А учитывая полные локдауны в ряде стран-производителей и металлодобытчиков, у российских компаний серьёзно вырос спрос на их продукцию, и, как следствие, прибыль. Поэтому большинство новых налоговых сборов в целом вполне логичны и справедливы, считает Кричевский. Исключением он называет налог на доходы по депозитам, где могли бы «чуть иначе прописывать условия».

Сергей Булкин/NEWS.ru

К примеру, 13% налогом могли бы облагаться только те проценты по вкладу, которые были бы выше ключевой ставки ЦБ. Тогда вопросов было бы минимум, — поясняет он.

Эксперт подчеркивает, что дефицит бюджета финансируется не за счёт повышения фискальной нагрузки, а за счёт выпуска облигаций федерального займа (о чём говорил и Силуанов). Также выпускаются бессрочные инфраструктурные облигации, еврооблигации, номинированные в долларах и евро. Несмотря на растущий объём выпускаемого внешнего долга, ждать каких-то новых видов налогообложения не стоит, заключает он.