В 2020 году 62 из 85 российских регионов могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», которое есть у редакции NEWS.ru.

Число российских регионов с дефицитными бюджетами в 2019 году удвоилось, так как рост поступлений от налога на прибыль замедлился втрое. С отрицательным сальдо прошлый год завершили 32 субъекта федерации.

Основной причиной замедления роста бюджетных доходов в НКР называют торможение поступлений от налога на прибыль. Отрицательная динамика в этом сегменте зафиксирована в 27 регионах, хотя в 2018 году их было лишь 17. Прирост поступлений от налога на прибыль упал с 23% в 2018 году до 8% в 2019 году.

По мнению экспертов, если низкие цены на нефть и перебои в мировой торговле и транспортно-логистических цепочках сохранятся и после первого квартала, российские экспортеры могут сократить налоговые отчисления.

По суждению специалистов, в 2020 году российские регионы продолжат проедать бюджетные резервы при любом сценарии, и к концу года 62 региона могут остаться без запасов ликвидности из-за опережающего роста расходов. Данный прогноз ухудшается из-за ограниченной способности областей и республик привлекать долг, вследствие чего зависимость от федеральных дотаций будет только усиливаться, предполагают в НКР.

Резервы ликвидности регионов РФ не смогут профинансировать дефициты бюджетов субъектов РФ, как это было в 2019 году. В случае нулевого роста доходной части бюджетов регионов в 2020 году и индексации расходов на 10%, регионам потребуется дополнительно 500 млрд рублей. При сокращении доходной части бюджетов на 10% потребность в дополнительном финансировании может достичь 1,2 трлн рублей. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

Для финансирования своих дефицитов регионы активно использовали накопленные резервы ликвидности. В трёх регионах резервы уже полностью исчерпаны, в 16 зафиксирован рост просроченной кредиторской задолженности.

В настоящее время плановый объём дотаций на 2020 год уже превышает 700 млрд рублей, и под влиянием пандемии коронавируса и других негативных факторов сумма может существенно возрасти.

Протухшие бюджеты

Надо понимать, что бюджеты субъектов на 2020 год были утверждены ещё в начале декабря 2019 года, когда о пандемии речи не шло. В настоящее время безопасным считается уровень дефицита, не превышающий 10%.

Это бюджетное правило, которое желательно не нарушать. Нельзя нарушать и другое правило — социальная ориентация бюджета (до 70% расходов бюджета приходится на выполнение социально-ориентированных программ). Вопрос в том, как выполнить эти правила? Одним из вариантов решения проблемы является привлечение кредитов от кредитных организаций для частичного покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств, то есть за счёт наращивания внутреннего долга. Ольга Лебединская доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова

Так, на 2020 год объём дефицита бюджета Московской области предположительно составит 55,8 млрд руб., а объём внутреннего долга 167,98 млрд.; планируемый объём дефицита республики Бурятия 9,95% (2,7 млрд руб дефицит и 10,7 млрд внутренний долг), Иркутской области — 8,5 млрд руб дефицит и 13,98 млрд руб внутренний долг.

При планируемом уровне дефицита бюджета Свердловской области на уровне 29,4 млрд руб., предельный объём государственного долга данного уральского региона составлял 94,1 млрд рублей на 2019 год и 107,3 млрд рублей на 2020 год. По данным на 1 октября 2019 года, размер госдолга области был 60,8 млрд руб. Лидерами по внутреннему долгу являются Краснодарский край (94,5 млрд), Республика Татарстан (84,3 млрд), Красноярский край (81,9 млрд).

Впрочем бюджетный дефицит и огромная долговая нагрузка территорий российской периферии могут привести к частичному невыполнению социальных обязательств, беспокоится Лебединская.

Вырастет межрегиональное социальное неравенство. Разрыв в объёмах социальных расходов из консолидированных бюджетов, скорректированных на индекс бюджетных расходов, в регионах-лидерах и аутсайдерах может отличаться более чем в 4,5 раза. В условиях бюджетного дефицита доля региональных социальных выплат будет сокращаться, — говорит доцентка кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Как объяснил завкафедрой государственного регулирования экономики ИОН РАНХиГС Владимир Климанов, собственные доходы региональных бюджетов ориентированы, прежде всего, на заработную плату, с которой формируется налог на доходы физических лиц, и прибыль предприятий. И то, и другое в условиях кризиса вряд ли будут расти опережающими темпами, считает он.

В то же время, что касается расходов, они должны увеличиться даже по отношению к тому, что было утверждено в законах о бюджетах субъектов Российской Федерации. Инициативы, обозначенные в январском Послании президента, предполагают значительное увеличение расходов социального характера, в том числе из региональных бюджетов. Это касается строительства новых мест в дошкольных учреждениях, строительства фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, обеспечения школьников бесплатным питанием и др. Не всё, скорее всего, будет покрыто за счет дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета. Владимир Климанов завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС

А это значит, что региональные бюджеты, наверняка, нужно будет корректировать, подчёркивает Климанов.

Где деньги, Зин?

Естественно, при исчерпании резервов на местах регионы будут пытаться всячески искать дополнительные источники финансирования. Как объяснил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, традиционно часть бюджетного дефицита территорий покрывается трансфертами из федерального бюджета, тем более, что в последние годы он, кстати, был профицитным. Если в 2019 году такие дотации составили 675 млрд рублей, то на 2020 год предполагается 717 млрд рублей.

Однако в связи с падением нефтяных доходов и торможением роста экономики в целом, в 2020 году возможности данных трансфертов могут значимо сократиться. Поэтому для выживания могут быть использованы несколько путей. Это обращение к заимствованиям, в том числе банковским кредитам, попытки увеличить сбор налогов, в том числе с населения, урезание расходов. Марк Гойхман главный аналитик TeleTrade главный аналитик TeleTrade

Но, отмечает главный аналитик TeleTrade, данная практика, среди прочего, способна ударить по уровню жизни людей, ускорить инфляцию, свести их реальные располагаемые доходы вновь в отрицательную зону.

Чтобы ответить на все вопросы, нужно обратиться к экономической истории, считает завкафедрой экономической теории и экономической политики СПбГУ Александр Лякин. По его мнению, у регионов «и раньше то не было никаких резервов, а это значит, что собственно ничего и не меняется».

Бюджетная судьба регионов мне напоминает детский рассказ писателя Носова про детей, которые сидели под диваном и боялись, на что им взрослые сказали: а вы сядьте на диван и бойтесь. Они посидели на диване две минуты и сказали: нет на диване скучно, мы полезем назад под диван. Истории регионов с дефицитными бюджетами идут с начала 2000-х годов, и ни коронавирус, ни падающая нефть проблему не усугубили по большому счёту. Александр Лякин завкафедрой экономической теории и экономической политики СПбГУ завкафедрой экономической теории и экономической политики СПбГУ

Решение залежавшейся проблемы эксперт видит в необходимости дать регионам большую налоговую власть, а также в передаче большей части денег из федерального центра на места.