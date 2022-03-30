Зеленский выразил надежду на импорт газа на Украину из Норвегии

Норвегия могла бы поставлять необходимое количество газа как на Украину, так и в страны Евросоюза, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи в норвежском парламенте 30 марта, сообщает «Интерфакс». Он назвал Норвегию одним из «самых ответственных поставщиков энергоресурсов» и заявил о начале переговоров о поставках на Украину около 5 млрд кубометров газа.

Мы уже начали диалог о поставках на Украину около 5 млрд кубометров газа на следующий отопительный сезон. Я надеюсь, это станет основной для нашего долгого сотрудничества в этой сфере, — заявил Зеленский.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что Украине придётся продолжать качать газ по своей газотранспортной системе в первую очередь потому, что у неё нет рычагов, чтобы отказаться от этого процесса.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.

Отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным», заявил ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов. По словам дипломата, решение российского президента Владимира Путина перевести оплату за газ в рубли стало шоком для Европы. Он при этом уточнил, что механизм рублёвых расчётов европейских стран с РФ за энергоносители будет уточнён в ближайшие дни. Он выразил уверенность, что европейским лидерам придётся принять новые правила оплаты за поставки российских энергоресурсов.