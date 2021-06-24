Зеленский ввёл санкции против российских банков

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение о санкциях против банков России. Приказ опубликован на сайте офиса главы государства.

В новый санкционный список вошли в том числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Срок ограничений — три года. Несколько организаций международных платёжных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим», также попали под санкции.

Кроме того, в чёрный список попали Центральный республиканский банк Донецкой народной республики и Государственный банк Луганской народной республики. Указ «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», принятый 18 июня 2021 года, начнёт действовать с сегодняшнего дня, уточняется в тексте указа.

Ранее Киев продлил на три года санкции против двух российских банков. Ограничения касаются дочерней структуры Сбербанка и «дочки» госкорпорации ВЭБ.РФ — Проминвестбанка.