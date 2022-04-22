Зеленский: Всемирный банк выделит почти $5 млрд на восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Украине $4,8 млрд на восстановление страны. Как он сообщил на своей странице в соцсети Instagram (деятельность соцсети в России запрещена), с соответствующей просьбой он обратился во Всемирный банк накануне во время министерского круглого стола.

Благодарен за то, что нас слышат и поддерживают. С такой помощью мы сможем быстро восстановить государство, — написал он.

Ранее президент Украины заявил, что стране нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери. Потери Украины в результате спецоперации России глава украинского государства оценил в $550 млрд. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, уточнил, что ВВП страны в этом году может снизиться на 30–50%. По его подсчётам, «прямые и непрямые» потери от спецоперации России превысили $560 млрд. А восстановление и трансформация будут стоить Украине $60 млрд.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американская сторона пока не знает, можно ли направить замороженные активы Банка России на помощь Украине, на чём активно настаивает украинская сторона. По её словам, последствия этого шага властям США нужно «тщательно взвесить».