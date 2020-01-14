Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Мероприятие пройдёт с 21 по 24 января.
То, что страна будет представлена на высшем уровне, следует из опубликованного оргкомитетом ВЭФ списка глав государств, которые посетят Швейцарию.
Предполагается, что в состав украинской делегации также войдёт министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Давосский форум — ежегодная встреча политической и деловой элиты со всего мира. На него также приглашают представителей общественных организаций, учёных, деятелей культуры и представителей прессы.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин не планирует поездку на ВЭФ. На высшем уровне страна не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз глава государства приезжал на форум в 2011 году, а премьер-министр — в 2013-м. Оба раза это был Дмитрий Медведев.
Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост главы кабмина.
В 2020 году, как предполагается, Россию будут представлять зампредседателя правительства Дмитрий Козак и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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