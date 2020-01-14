https://static.news.ru/photo/5f5466b0-36d1-11ea-8a0e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Мероприятие пройдёт с 21 по 24 января.

То, что страна будет представлена на высшем уровне, следует из опубликованного оргкомитетом ВЭФ списка глав государств, которые посетят Швейцарию.

Предполагается, что в состав украинской делегации также войдёт министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Давосский форум — ежегодная встреча политической и деловой элиты со всего мира. На него также приглашают представителей общественных организаций, учёных, деятелей культуры и представителей прессы.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин не планирует поездку на ВЭФ. На высшем уровне страна не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз глава государства приезжал на форум в 2011 году, а премьер-министр — в 2013-м. Оба раза это был Дмитрий Медведев.

Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост главы кабмина.

В 2020 году, как предполагается, Россию будут представлять зампредседателя правительства Дмитрий Козак и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.