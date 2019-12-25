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Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект внесения изменений в закон «О рынке электрической энергии». Верховная рада поддержала документ 4 декабря.

Закон устанавливает запрет на продажу и поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

В пресс-службе добавили, что кабинет министров имеет право отменить этот запрет «во избежание чрезвычайной ситуации в объединённой энергосистеме Украины».

Ранее в Верховную раду Украины внесли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за ведение не санкционированных властями Киева «сепаратных переговоров» с представителями «государства-агрессора». Авторами документа являются депутаты от партии «Голос» и «Слуга народа».

Парламентарии хотят изменить статью о госизмене Уголовного кодекса Украины. Они предлагают считать преступлением вступление без разрешения органов власти в переговоры по вопросам внутренней или внешней политики Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Верховной радой агрессором. За подобное деяние предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 15 лет с конфискацией имущества или без неё, писал NEWS.ru.