https://static.news.ru/photo/df98e2b6-c3c4-11eb-9226-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достроенный «Северный поток - 2» отключит страну от поставок газа и лишит её порядка $3 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

По его словам, из-за этого Киеву нечем будет платить за украинскую армию. Он также пояснил, что помешать завершению проекта могут лишь США и администрация американского президента Джо Байдена.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев прекратит бороться со строительством газопровода только тогда, когда по нему пойдёт газ. Он подчеркнул, что Украина намерена противостоять его реализации до конца.