https://static.news.ru/photo/2462daac-1d98-11ea-a967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что контракт по транзиту российского газа будет заключён до конца года.

Мне кажется, у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа, — сказал он в эфире украинского телеканала «1+1».

Зеленский также отметил, что этот контракт важен не только для Украины, но и для всей Европы, и именно об этом он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным во время «нормандского саммита» в Париже. Зеленский рассказал, что обсуждался в том числе и срок действия этого контракта, но к единому мнению прийти пока не удалось, поэтому переговоры будут продолжены. По его мнению, цена транзита газа «не будет политической».

Я вижу, что все настроены подписать документ, — резюмировал Зеленский.

Как писал NEWS.ru, Зеленский ответил на шутку Путина, который, говоря о перспективах заключения транзитного контракта, процитировал стишок: «А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет». «А у нас газопровод. И в этом баланс», — ответил украинский президент.