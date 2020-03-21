Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что с 23 марта по 10 апреля приостанавливает полёты в Калининград и Санкт-Петербург в связи с пандемией коронавируса.

В связи с решением Росавиации о временном ограничении на осуществление пассажирских авиаперевозок на территории РФ авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полётов по следующим маршрутам: Санкт-Петербург и Калининград с 23 марта по...