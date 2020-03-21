Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, они обсудили расширение программы сотрудничества страны с МВФ в текущей эпидемиологической ситуации.
Стороны договорились о координации совместных действий по расширению программ поддержки Украины международными партнёрами, в частности, шла речь об увеличении объёмов поддержки. Представитель МВФ оценила переговоры как конструктивные,
Украина осознаёт, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан, — заявил Зеленский по итогам переговоров.
Как писал NEWS.ru ранее, организация «Муниципальная стража», состоящая из ультраправых, будет выполнять функции по охране общественного порядка в Киеве. Как сообщили в комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Киевской городской государственной администрации (КГГА), националистам поручат в том числе и проверку документов в общественном транспорте в период карантина, введённого для противодействия распространению нового коронавируса.
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