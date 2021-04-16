Зеленский назвал «Северный поток — 2» вопросом войны

https://static.news.ru/photo/cbd68570-9e9a-11eb-a3a4-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противодействие реализации проекта «Северный поток — 2» является вопросом войны, а не бизнеса. Он обвинил Россию в ведении энергетической войны против Украины и заверил, что, как и в любой войне, «кто-то точно проиграет».

Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если «Северный поток — 2» достроят, не только Украина проиграет. Надо помнить — это не вопрос бизнеса, бизнеса Европы и России. Нет — это вопрос войны, — заявил в интервью французской газете Le Figaro Зеленский.

Он назвал строительство газопровода гибридной войной, аналогичной энергетическим, газовым, продовольственным и вакцинным. Зеленский полагает, что санкционная политика США в отношении России поможет Украине. Однако европейские страны, по его словам, занимают разную позицию в отношении «Северного потока — 2», чем Москва и пользуется.

Как писал NEWS.ru, Россия достраивает газопровод «Северный поток — 2». Первый газ в Германию может начать поступать уже летом, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг идею отказа от проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации на границе Украины и России и заявил, что прекращение строительства может даже ухудшить напряжённость.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.