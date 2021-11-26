Зеленский: Киев заинтересован в дальнейшем транзите российского газа

Украина заинтересована в продлении контракта на транзит российского газа после 2024 года, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. При этом о прямых закупках топлива у Москвы речи не идёт, передаёт РИА Новости.

У нас контракт до 2024 года. Мы за продление транзита газа. <...> Вы слышали, что мы помимо контракта готовы увеличить транзит, наши мощности позволяют, — заявил Зеленский.

Он добавил, что слышал высказывания российской стороны о готовности продлить контракт на транзит, однако дальше заявлений дело пока не идёт. Предметных встреч между представителями «Газпрома» и «Нафтогаза» по этому вопросу не было, пояснил он.

Ранее «Оператор ГТС Украины» объявил о резком снижении транзита российского газа через Украину в Европу. По данным компании, в октябре он снизился на 623 млн кубометров, или на 19%, по сравнению с сентябрём.

В Германии призвали Москву продлить договор на транзит топлива с Украиной даже в случае принятия в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Исполняющий обязанности главы МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что трубопровод не должен использоваться для давления на Киев.