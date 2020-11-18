Здунов рассказал о приоритетах в работе на посту главы Мордовии

Фото: Tatarstan Ministry of Economy

Счётная плата зафиксировала отсутствие улучшения ситуации с недостроями по сравнению с 2018 годом. Сумма вложений по итогам прошлого года составила 3,9 млн рублей, фактически не изменившись с позапрошлого года.

Речь идёт не только о многоквартирных домах, но и больницах, школах, дорогах и прочих объектах строительства. За 2019 год количество таких объектов выросло на 2,2% до 64 тыс., пишут «Известия»....