Здунов рассказал о приоритетах в работе на посту главы Мордовии

https://static.news.ru/photo/7a2b4ff2-2a3d-11eb-9ce7-fa163e074e61_660.jpgАртём ЗдуновФото: Tatarstan Ministry of Economy
Временно исполняющий обязанности руководителя Мордовии Артём Здунов заявил, что качество жизни граждан, их доходы и политика властей в области финансов являются для него главными задачами на новом посту.
Качество жизни населения, доходы граждан, а также финансовая политика региона — таковы приоритетные задачи, — цитирует чиновника РИА Новости.
Президент России Владимир Путин назначил Артёма Здунова временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия 18 ноября 2020 года.
Накануне глава Мордовии Владимир Волков подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке. Своё решение губернатор объяснил тем, что необходимо давать дорогу молодым. Губернатор поблагодарил всех жителей Мордовии, товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике. Кроме того, Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До этого он занимал пост зампредседателя правительства Ставропольского края, писал NEWS.ru.