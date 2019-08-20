https://static.news.ru/photo/52a2e1b0-c3ab-11e9-b025-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

С 1 октября более 15% российских заёмщиков с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков. Такой вывод следует из расчётов, подготовленных в Объединённом кредитном бюро (ОКБ).

Банкам, которые собираются выдавать таким гражданам кредиты, придётся резервировать средства по повышенному коэффициенту. А это, в свою очередь, обойдётся кредитным организациям в дополнительные 75–100 млрд рублей.

Эксперты утверждают, что заёмщикам с большими долгами банки вряд ли будут сразу отказывать, однако ставки для них будут существенно повышены. В свою очередь, это может вызвать волну обращений в микрофинансовые организации и к нелегальным кредиторам, пишет газета « Известия ».

Как сообщает ОКБ, по данным на 1 июля 2019 года заёмщиков, имеющих платежи до 50% от доходов и выше, было 9,09 млн человек.

News.ru ранее сообщал, что рынок ипотеки по-прежнему сокращается. По данным Центробанка, в январе–июне 2019 года россияне взяли 576 тысяч новых займов для покупки жилья, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.