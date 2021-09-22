Заёмщикам предоставят информацию о полной стоимости всех видов кредитов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина попросила Совет Федерации поддержать ряд нововведений в регулировании, распространив ограничение полной стоимости кредитов на все виды ссуд и наделив Банк России правом количественно ограничивать выдачи кредитов. Об этом она заявила в ходе выступления в Совфеде, сообщает РИА Новости.
Набиуллина
Но мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты, для этого нужно изменение законодательства. И просим здесь вашей поддержки, — сказала она.
Ранее сообщалось, что в России продолжает расти просроченная задолженность по кредитам, объём которой к началу осени превысил один триллион рублей. Беспокойство вызывает тот факт, что «плохие» долги растут не только по кредитным картам, но и по займам наличными и даже автокредитам. Пока прирост не превышает 1%, но есть риск, что негативная тенденция обернётся долгосрочным трендом. По мнению экспертов, пока проблему прикрывает рекордный рост кредитного портфеля банков.