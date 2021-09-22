Заёмщикам предоставят информацию о полной стоимости всех видов кредитов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина попросила Совет Федерации поддержать ряд нововведений в регулировании, распространив ограничение полной стоимости кредитов на все виды ссуд и наделив Банк России правом количественно ограничивать выдачи кредитов. Об этом она заявила в ходе выступления в Совфеде, сообщает РИА Новости.

Набиуллина напомнила , что со следующего года вступит в силу требование об ограничении полной стоимости кредита по ипотеке, что позволит заёмщикам видеть стоимость кредита со всеми «накрученными опциями».

Но мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты, для этого нужно изменение законодательства. И просим здесь вашей поддержки, — сказала она.

Ранее сообщалось, что в России продолжает расти просроченная задолженность по кредитам, объём которой к началу осени превысил один триллион рублей. Беспокойство вызывает тот факт, что «плохие» долги растут не только по кредитным картам, но и по займам наличными и даже автокредитам. Пока прирост не превышает 1%, но есть риск, что негативная тенденция обернётся долгосрочным трендом. По мнению экспертов, пока проблему прикрывает рекордный рост кредитного портфеля банков.