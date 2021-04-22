Заявление Шойгу привело к резкому росту рубля

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На фоне новостей об отводе российских войск после учений на юге и западе страны рубль начал расти по отношению к основным валютам. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи.

Так, до заявления министра обороны страны Сергея Шойгу курс доллара расчётами «завтра» на 14:47 мск падал до 75,66 рубля, а курс евро — до 91,22 рубля. После сообщений эти значения составили 75,43 рубля и 90,95 рубля соответственно.

Ранее Шойгу заявил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах страны. Согласно его поручению, с 23 апреля начнётся возвращение войск в пункты постоянной дислокации. В прошедших межвидовых учениях на полигоне Опук в Крыму приняли участие около 10 тысяч военных, 1,2 тысячи единиц техники, а также 40 боевых кораблей.

В декабре курс рубля обновил трёхмесячный максимум к доллару на фоне решений ОПЕК+. Тогда курс доллара снизился до 74,39 рубля, а курс евро — до 90,29 рубля.