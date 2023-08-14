Центробанк заставил доллар упасть перед рублем Доллар на Мосбирже упал ниже 100 рублей после анонса ЦБ внеочередного заседания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара упал ниже отметки в 100 рублей, следует из данных торгов Московской биржи. Это произошло после того, как пресс-служба Банка России анонсировала проведение внеочередного заседания Совета директоров, на котором будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки.

По данным торгов Мосбиржи на 17:18 мск, стоимость одного доллара составляет 99,96 рубля.

В Центробанке уточнили, что заседание Совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об изменении уровня ключевой ставки, состоится утром 15 августа. Финальное решение ЦБ будет опубликовано тем же днем в пресс-релизе в 10:30.

14 августа курс доллара на Московской Бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей, составив 100,33 рубля. Евро же вырос до 110,21 рубля.

Банк России сообщил, что не видит угроз для финансовой стабильности на фоне того, как стоимость национальной валюты продолжает снижаться. По данным представителей ЦБ, ситуация связана с несколькими факторами, в том числе с сокращением стоимостных объемов экспорта и активным ростом внутреннего спроса. В регуляторе заверили, что действия в рамках денежно-кредитной политики призваны удержать ситуацию под контролем, а также стабилизировать инфляцию на уровне 4%.