Генпрокуратура: завышать цены на продукты стали в два раза чаще

https://static.news.ru/photo/db847670-a41d-11eb-8276-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году вдвое выросло количество выявленных фактов необоснованного роста цен на продукты. Такая же проблема актуальна и для товаров первой необходимости, передаёт ТАСС со ссылкой на генпрокурора Игоря Краснова.

Выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом о состоянии законности в стране, глава ведомства рассказал, что число нарушений увеличилось с 1 129 до 2 295.

Принятыми мерами удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост во многих регионах страны, — заверил Краснов.

По данным Генпрокуратуры, во время пандемии коронавируса был налажен мониторинг цен, а также взаимный обмен информацией с Федеральной антимонопольной службой. Помимо этого, проводятся регулярные надзорные проверки.

Только в первом полугодии 2020 года это помогло выявить более 600 нарушений в сфере ценообразования.

Ранее в ходе исследования выяснилось, что большинство российских семей тратят на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, от 25% до 50% семейного бюджета, или 15-30 тысяч рублей в месяц.