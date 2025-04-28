Заводы встанут? Что будет с зарплатами и рабочими местами

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Чусовской металлургический завод

Изучив динамику промышленного производства России в I квартале 2025 года, аналитики пришли к выводу, что в стране, если исключить оборонные предприятия, началась рецессия. То есть снижение выпуска товаров, которое может привести к сокращениям, росту безработицы и падению доходов населения. Эксперты объяснили NEWS.ru, что прямо сейчас снижение ВВП мы не почувствуем, но будущее позитивным не выглядит.

Кто заявил о рецессии в экономике России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), подготовивший резонансный доклад, определяет себя как независимую некоммерческую исследовательскую организацию, специализирующуюся на разработке сценарных прогнозов.

ЦМАКП основан в 2000 году заслуженным экономистом РФ Андреем Белоусовым, который сейчас занимает должность министра обороны. Белоусов возглавлял центр до 2006 года. Сейчас одним из направлений руководит его брат Дмитрий. Аналитические материалы ученых направляются в аппарат правительства, администрацию президента, Минэкономразвития, Минпромторг и другие структуры.

Аналитики зафиксировали пока небольшие, но все же вызывающие беспокойство снижения производства пищевых продуктов, лекарств, стройматериалов, черной металлургии, готовых металлоизделий, а также добычи угля.

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«Если рассмотреть динамику выпуска промышленности без секторов с доминирующим присутствием оборонно-промышленного комплекса, можно говорить о переходе к рецессии. Объем производства гражданской продукции в I квартале снизился на 0,8% в месяц. В результате уровень выпуска достиг наименьших значений с апреля 2023 года», — говорится в докладе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иркутская область. Экскаваторы во время добычи угля. Угольный разрез «Мугунский»

Как охлаждается экономика России

Руководитель отдела макроэкономического анализа группы «Финам» Ольга Беленькая рассказала NEWS.ru, что в целом о рецессии речь пока не идет. По оценке Минэкономразвития, в первые два месяца 2025 года увеличение ВВП страны составило 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако темпы явно замедляются, и само их повышение, как отметил министр экономики Максим Решетников, перестало быть «фронтальным» (возможно, имеется в виду, что часть отраслей перестали показывать уверенные результаты. — NEWS.ru).

«Охлаждение роста экономики носит целенаправленный характер. Этому способствует жесткая денежно-кредитная политика (высокая ставка Центробанка, ограничивающая кредиты для населения и бизнеса и не позволяющая им тратить слишком много денег, что могло бы взвинтить цены еще сильнее. — NEWS.ru), направленная на снижение высокой инфляции и уход от „перегрева“ к более устойчивой траектории», — говорит Беленькая.

Целью является, конечно, не рецессия, а «мягкая посадка», при которой выпуск товаров в России продолжит повышаться, но уже медленнее. «Торможение происходит от очень высокой базы конца прошлого года, когда выпуск был „разогрет“ крупными бюджетными тратами по госзаказу», — подчеркивает эксперт.

Рецессия подстегнет безработицу

Рынок труда остается жестким, безработица близка к историческому минимуму, но спрос на кадры становится более умеренным, добавляет Беленькая. В рамках продолжения сценария «мягкой посадки» можно ожидать постепенного повышения уровня безработицы, допускает представитель «Финама». «Риски рецессии могут усилиться как в случае внешнего шока, то есть резкого и устойчивого снижения спроса и цен на товары российского сырьевого экспорта, так и при слишком длительном сохранении высоких реальных процентных [кредитных] ставок в экономике», — считает Беленькая.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В этом случае возможен «переход от рынка работника к рынку работодателя» (когда последний может диктовать условия первому). В прошлые кризисы правительство предпринимало меры господдержки для недопущения резкого роста безработицы. В случае рецессии, вызванной внутренними факторами, ЦБ, скорее всего, перейдет к быстрому снижению ключевой ставки, прогнозирует эксперт.

Удастся ли избежать рецессии

Эксперт кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина отметила в комментарии NEWS.ru, что на текущем этапе российская экономика демонстрирует признаки адаптации к новым внешним и внутренним вызовам, что позволяет со сдержанным оптимизмом оценивать ее устойчивость в среднесрочной перспективе.

«Можно сказать, что российская экономика, сохраняя умеренные темпы роста, движется к большей сбалансированности, и вероятность крупномасштабной рецессии низкая», — прогнозирует Фрумина.

Как ВПК влияет на инфляцию в России

Экс-министр экономики Андрей Нечаев отмечает, что, по официальным данным, пока речь идет о замедлении экономики, а не о рецессии. Минэкономразвития на текущий год и на два последующих прогнозирует невысокие темпы роста: в базовом сценарии в 2,4%.

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press Сборка многоцелевых истребителей четвертого поколения Су-30 на Иркутском авиазаводе

При этом ЦБ исходит из прогноза роста в 1−2%. Рост обеспечивается лишь военно-промышленным комплексом, и обратной стороной такой структуры экономики является высокая инфляция, указывает эксперт. «Когда производимые ракеты и пули выстреливают, на потребительском рынке ничего не добавляется. А работники ВПК и смежных отраслей доходы получают (и могут активно покупать товары, толкая цены вверх. — NEWS.ru)», — объясняет Нечаев.

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