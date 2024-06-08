Заводы производителя водки «Хортица» перешли государству «Коммерсант»: заводы холдинга «Хортица» перешли в управление Росимущества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковный завод «Родник и К», крымский винный дом и дистрибутор «Новый уровень», связанные с алкогольным холдингом украинского бизнесмена Евгения Черняка Global Spirits, перешли под управление Росимущества, пишет «Коммерсант» со ссылкой на базу Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Холдинг производит водку «Хортица», «Мороша» и «Первак».

Отмечается, что пока нет изменений в компаниях «Стандарт качества», «Русский Север», «Традиции успеха», «Феодосийский завод коньяков и вин» и других фирм, которые, как утверждалось, связаны с Global Spirits и ранее были обращены в доход государства. В России Черняк обвиняется в финансировании Вооруженных сил Украины, на Украине — в пособничестве РФ.

8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства группы компаний «Макфа». Ответчиком в деле выступал бывший депутат Госдумы и предприниматель Михаил Юревич.

Адвокат, комментируя вердикт, заявил, что никакие властные полномочия не могут повлиять на выбор людей, которые многие годы покупали продукты «Макфы». По его словам, прокурор не смог доказать, что компания использовала средства неизвестного происхождения для развития своего бизнеса в России.