Завод Volvo в Калуге продали без возможности обратного выкупа Мантуров: завод Volvo в Калуге продали без опциона на обратный выкуп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активы шведского автоконцерна Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, проданы российскому инвестору без опциона на обратный выкуп, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости. Отмечается, что на предприятии в Калуге ведется работа по скорейшему перезапуску производства совместно с отечественным партнером.

Volvo [был продан] без опциона [обратного выкупа], — сказал Мантуров.

Ранее стало известно, что только четыре из 168 крупных японских компаний приняли решение уйти с российского рынка из-за ситуации на Украине. На сегодняшний день свою деятельность в РФ приостановили автоконцерны Toyota Motor и Nissan Motor, а также производитель шин Bridgestone.

До этого японская компания Isuzu Motors решила полностью уйти с российского рынка. Она была крупным производителем грузовиков и автобусов. Решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины, а также из-за прекращения поставок деталей и узлов на фоне логистических проблем. Компания передаст акции филиала и сборочный завод российскому автопроизводителю «Соллерс».

Автоэксперт Владимир Моженков заявил, что российский авторынок может наверстать упущения провального 2022 года за счет усиления активности отечественных производителей, развития в стране китайских дилерских сетей, а также поставок иномарок по параллельному импорту.