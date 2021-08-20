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Экономика

Завершилась укладка «Северного потока — 2» в экономической зоне Дании

13:59, 22 августа 2021
Завершилась укладка «Северного потока — 2» в экономической зоне Дании Фото: Bernd Wüstneck/dpa Global Look Press
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Завершилась укладка труб второй нитки «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как свидетельствуют данные позиционирования морских судов, 22 августа российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что поставки газа в Европу по СП-2 могут начаться уже в октябре. Объёмы же прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток газопровода и ситуации на газовом рынке. Если же первые поставки начнутся 1 октября, то следует ожидать более высоких показателей подачи энергетического ресурса.

Ранее сообщалось, что в «Газпроме» запланировали поставить по газопроводу «Северный поток — 2» 5,6 млрд куб. м газа в этом году. Отмечается, что за семь месяцев текущего года поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд куб. м. В частности, компании удалось нарастить эти показатели по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2020 годов (31,7 млрд куб. м и 32,9 млрд куб. м соответственно).

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