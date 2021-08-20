Завершилась укладка «Северного потока — 2» в экономической зоне Дании

Завершилась укладка труб второй нитки «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как свидетельствуют данные позиционирования морских судов, 22 августа российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что поставки газа в Европу по СП-2 могут начаться уже в октябре. Объёмы же прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток газопровода и ситуации на газовом рынке. Если же первые поставки начнутся 1 октября, то следует ожидать более высоких показателей подачи энергетического ресурса.