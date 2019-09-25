https://static.news.ru/photo/ee285f0a-dfd7-11e9-baa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Правительство планирует выделить более 276 млрд рублей на охрану окружающей среды на ближайшие три года. Об этом говорится в проекте бюджета на следующий год и на плановый 2021 и 2022 годы.

Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В следующем году на охрану окружающей среды планируется направить более 79 млрд рублей, в 2021 году — более 174 млрд рублей, в 2022 — 103 млрд рублей. Большая часть средств будет затрачена на подпрограмму «Регулирование качества окружающей среды». На эти цели планируют потратить 171 млрд рублей за три года.

Ранее News.ru сообщал, что в России уже имеется система оценки безопасности почв, заявили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что санитарно-эпидемиологические требования, которые распространяются и на городские почвы, были установлены в 2003 году.