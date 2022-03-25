Застройщики стали замораживать проекты в России

Кризис, связанный с проведением Россией военной спецоперации на Украине, вынудил около 40% компаний строительной отрасли заморозить на неопределённое время возведение по всей стране жилья, офисов и логопарков. Причина заключается в резком росте цен на стройматериалы и сокращении финансирования. В результате объёмы строительства жилья в государстве могут уменьшиться на 20%, а коммерческой недвижимости — на 40%, сообщает «Коммерсант».

Согласно результатам опроса межотраслевой ассоциации саморегуляторов в сфере строительства и проектирования «Синергия», возникший разрыв логистических цепочек в поставках стройматериалов, а также резкий скачок цен на них вынудили 40% застройщиков приостановить строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости. Ещё 29% респондентов пока не столкнулись с этой проблемой, но решили отложить начатые стройки и перенаправить имеющиеся ресурсы на завершение почти готовых объектов недвижимости.

Как пояснил гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев, за последний месяц стоимость на некоторые стройматериалы выросла в среднем на 80%, по некоторым позициям — в два раза. На рост цен повлияли также курс валют и дефицит материалов.

Высокие цены на материалы и возможный дефицит оборудования могут привести к недострою даже почти готовых объектов,— отметила президент «Синергии» Александра Белоус.

Ранее Всероссийский центр национальной строительной политики направил в кабмин предложение установить единые эталонные цены на стройматериалы. На устанавливаемые госцены будет ориентироваться рынок.

Для этого предлагается создать единый федеральный реестр поставщика, который будет подчиняться Минстрою. Это касается цен на стройматериалы для госстроек, например, школ, детсадов, больниц, спортивных объектов.