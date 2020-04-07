Застройщики приостановили строительство жилья на фоне коронавируса

https://static.news.ru/photo/a9e6688e-792c-11ea-9884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порядка четверти застройщиков приостановили строительство жилья на нерабочий месяц. Планируют либо уже рассматривают остановку строек 19,1% застройщиков.

О принудительной остановке строек сообщили 22,3% строителей, в большинстве случаев причинами стали инициативы силовых структур. Так, из-за предписаний и штрафов остановлены 77,8% строек, из-за воспрепятствования доступа на стройплощадку — 55,6%, сообщает ТАСС.

Половина застройщиков сообщает о смещении сроков сдачи новостроек. Отставание от планов отмечают 47% строительных фирм, существенное отставание — 12,7%.

Роль в приостановке строительства жилья играет и падение покупательского спроса. На данный момент покупки жилья отложены из-за ограничения перемещения людей. Снижение спроса более, чем на 10% отмечают 54,5% застройщиков.

Более половины застройщиков — 51,4% не планируют останавливать продажи квартир, остановили продажи 11,4%, ещё 11,4% строительных фирм рассматривают такой вопрос.

Существующая сегодня ситуация грозит застройщикам замораживанием новых проектов, локальным снижением цен, уменьшению объёма предложения. Покупатели будут интересоваться недвижимостью классом ниже и покупать квартиры комфорт-класса, а не бизнес сегмент.

Об ухудшении ситуации со стройматериалами заявили 65% застройщиков. в импорте лифтов нуждаются 30% застройщиков, машин и оборудования — 18,6%, фасадных систем — 14,5%. Растут цены подрядчиков на отдельные виды работ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что штрафные санкции не будут применяться до конца года к строителям жилья, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он добавил, что Кремль ограничит основания для проверок предприятий малого и среднего бизнеса.