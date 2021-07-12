Застройщикам по госконтракту компенсируют затраты на стройматериалы

В правительстве намерены поддержать застройщиков по госзаказу на фоне роста цен на стройматериалы. Новое постановление правительства разрешает застройщикам пересматривать условия контрактов с увеличением их цены до 30%. На рынке эти меры считают недостаточными, так как госзаказчики предпочитают определять победителя по самой низкой цене, пишет «Коммерсант».

Белый дом готов компенсировать строительным компаниям дополнительные расходы, связанные с резким ростом цен на стройматериалы. Застройщики смогут скорректировать условия контрактов по строительству, реконструкции и капремонту, а также проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключив дополнительное соглашение. При этом пересмотр условий контракта не должен повлиять на сроки его исполнения и не должен привести к росту стоимости более чем на 30%.

Заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств не потребуется, но при стоимости контракта свыше 100 млн рублей потребуется повторная государственная экспертиза проектной документации для проверки достоверности сметы. Новый механизм компенсаций может обойтись бюджету примерно в 100 млрд рублей.

В правительстве рассчитывают, что решение позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов. Эксперты поддерживают инициативу, но отмечают, что проблемы с запуском новых проектов она не решает. Так, изменения условий разрешены для контрактов, заключённых до 1 июля 2021 года, обязательства по которым не исполнены на момент заключения допсоглашения. Между тем не исключено, что эту меру потребуется распространить на последующие периоды, а порог по требованиям повторной госэкспертизы для проектов от 100 млн рублей занижен, что может привести к увеличению сроков реализации и издержек. Тем временем поставщики теряют интерес к строительным госконтрактам, а их потери существенно превышают 100 млрд рублей, «отпущенные» на проект.

Ранее ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов. Поводом для этого стало повышение цен на их продукцию в первом полугодии 2021 года. Тогда сообщалось о том, что за июнь стройматериалы в России подорожали на 6,7%, а с начала года — на 19,63%.