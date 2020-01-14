https://static.news.ru/photo/3c9b5830-36f5-11ea-a9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/franz perc/Global Look Press

Назначенное на 5–6 марта заседание ОПЕК+, на котором планировалось обсудить соглашение по сокращению добычи нефти до конца года, может быть перенесено на июнь из-за отсутствия актуальных данных по нефтедобыче.

Проводить встречу в марте бессмысленно. У нас будут только данные по добыче за январь. Думаем, что её надо перенести на июнь, — сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

По его словам, квоты по сделке, действие которой заканчивается в марте, могут быть пролонгированы до июня. В этом случае у стран, которые недовыполняют условия по сокращению добычи, будет дополнительное время для улучшения показателей.

Кроме того, соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки относительно октября 2018 года может быть продлено до конца 2021 года для поддержания баланса на рынке нефти.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может выйти из соглашения ОПЕК+. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, РФ должна постепенно принять решение о выходе из сделки. Таким образом российские компании смогут сохранить долю на рынке и реализовать другие перспективные проекты.