Зарубежные компании нашли лазейку, чтобы остаться в России

Зарубежные компании нашли лазейку для того, чтобы остаться в России, несмотря на давление со стороны западных политиков. Как пишет издание Wall Street Journal, корпорации обещали остановить производство и сбыт всей продукции, за исключением товаров первой необходимости, но стараются как можно шире трактовать это понятие.

То, что считается существенным, открыто для интерпретации. Картофельные чипсы Lay’s, бритвы Gillette и освежители Air Wick по-прежнему продаются в России наряду с несколькими брендами мороженого, линией детской косметики и натуральными очищающими средствами для лица, — говорится в статье.

По словам авторов, зарубежные корпорации объясняют продолжение работы в России гуманитарными целями, нежеланием передавать свои активы России или тем, что намерены поддержать как своих собственных работников, так и тех, кто нанят поставщиками. Другие предприятия заявили, что не могут уйти из-за соглашений о совместном предприятии или франчайзинге. Профессор финансов Мичиганского университета Паоло Паскуарьелло полагает, что компании балансируют между преимуществами поддержания деловых отношений с российскими партнёрами и репутационным ущербом от продолжения деятельности.

Ранее сообщалось, что многие иностранные компании, заявившие об уходе или приостановке работы в РФ, ищут локальных партнёров, которым можно было бы доверить управление активами, пока ситуация на рынке не стабилизируется. В этом заинтересован, в частности, крупный бизнес вроде табачных компаний, в чьей структуре российский рынок занимает порядка 20%.

При этом ведутся переговоры как о передаче активов под управление локальных партнёров, так и об их последующей продаже. Заинтересованность в таких сделках проявляют и российские инвесторы, и иностранные компании. Эксперты не исключают, что западные партнёры могут продать акции или доли по условной цене российскому партнёру или менеджменту с возможностью их обратного выкупа при стабилизации ситуации.