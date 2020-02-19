https://static.news.ru/photo/af23149e-52f0-11ea-9c61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Total Media/flickr.com

Иностранные инвесторы вложили в российскую экономику в 2019 году $20,9 млрд. Это рекордный показатель за весь период после введения санкций.

По мнению аналитиков аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, иностранцы заметили стабилизацию экономической обстановки в России. Стране, по их оценке, удалось адаптироваться к внешним санкциям и их последствиям, сообщает РБК.

Основным драйвером рынка стал нефтегазовый сектор и в частности проекты по сжижению природного газа (СПГ) от компании «Новатэк». В 2019 году она продолжила продавать доли в проекте «Арктик-СПГ 2», покупателями которых выступили французская Total, китайская CNPC и японская Mitsui.

Наибольший рост вложений среди иностранных инвесторов в 2019 году продемонстрировали компании и фонды из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на которые пришлось $8,2 млрд против $2,4 млрд годом ранее. Также активно вели себя инвесторы из США — $3,4 млрд против $200 млн в 2018-м. Европейские игроки снизили свои вложения до $5,9 млрд.

Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что зарубежные инвесторы ждут от нового правительства РФ «чётких результатов» и выполнения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. По его словам, они отмечают, что российское правительство, ушедшее в отставку, создало «хорошую макроэкономическую базу» для дальнейшего роста.