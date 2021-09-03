Зарубежные импортёры увеличили поставки вина в Россию

Зарубежные компании, осуществляющие импорт вина в Россию, увеличили поставки примерно на 25% с начала года в попытке компенсировать убытки, вызванные прошлогодним карантином. Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом российские виноградари с трудом сдерживают конкуренцию иностранных коллег: вынужденные использовать только отечественные сорта винограда, они потеряли долю рынка, которая сократилась с 62% до 50%. Немалую роль сыграла и непогода, в этом году локальные виноделы потеряли из-за стихии около 20% винограда.

За период с января по июль 2021 года поставки заграничного вина в Россию увеличились на 24,82%. Основные поставщики вина — Грузия, Испания и Франция — ввозят примерно такое же количество алкогольного напитка, что и раньше, однако Италия и Португалия увеличили доли на несколько процентов. Производство российских вин закономерно сократилось на целых 11,9% за этот же период.

Ранее сообщалось о том, что дагестанская винокурня в Дербенте теперь сможет производить шампанское.