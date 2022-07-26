«Зарубежнефть» получит доли Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП

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Правительство поручило передать «Зарубежнефти» доли норвежской Equinor (бывшая Statoil) в 30% и французской TotalEnergies в 20% в Харьягинском месторождении. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Документ о передаче долей ещё должен подписать министр энергетики Николай Шульгинов. Распоряжением предусматривается передача норвежской компанией Statoil Kharyaga AS 30% всех прав и обязательств инвестора, а также французским акционерным обществом TotalEnergies EP Russie аналогичных 20%.

Харьягинское месторождение расположено в Ненецком автономном округе, это один из трёх российских СРП-проектов. Его акционерами являются «Зарубежнефть-добыча Харьяга» (40%; оператор), TotalEnergies (20%), Equinor (30%), Ненецкая нефтяная компания (ННК; 10%).

Ранее норвежская Equinor, присутствовавшая в России более 30 лет, передала в мае «Роснефти» свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях. Также было подписано соглашение о выходе из Харьягинского проекта.