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Заработная плата федеральных бюджетников, не затронутых «майскими указами» президента России Владимира Путина, увеличится на 4,3% с 1 октября текущего года. Средства заложены в бюджете РФ.

Повышение касается всех государственных учреждений: казённых, бюджетных и автономных, пишет « Российская газета ».

Кроме того, доходы могут вырасти у региональных и муниципальных служащих. В начале текущего года Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений отправила регионам рекомендации по увеличению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3%. То есть, местные власти должны были принять соответствующие решения.

Ранее News.ru сообщал, что заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. При этом в Ямало-Ненецком округе и Санкт-Петербурге темпы роста оказались самыми медленными.