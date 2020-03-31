https://static.news.ru/photo/98643d62-b711-11e9-bbc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что зарплатные счета граждан в банках не попадут под новые налоги на проценты.

25 марта президент Владимир Путин сообщил о введении налога в размере 13% при получении гражданами процентного дохода с вкладов в размере более миллиона рублей, а также комиссии в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета.

Это нововведение, скорее всего, подтолкнёт часть вкладчиков к дроблению депозитов на суммы менее одного миллиона. При этом по отношению к крупным ВИП-клиентам банки смогут применить повышение ставки депозита, заявили NEWS.ru эксперты.