Зарабатывающих меньше МРОТ россиян предложили освободить от уплаты НДФЛ

https://static.news.ru/photo/b936987a-f269-11ea-94a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме ведётся работа над законопроектом, предусматривающим обнуление налога на профессиональный доход самозанятого, если его заработок меньше прожиточного минимума. В Совете Федерации предлагают ввести нулевую ставку НДФЛ для всех работающих россиян, чей доход ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Член комитета Совфеда по экономической политике Владимир Кравченко напомнил, что президент Владимир Путин предлагал повысить ставку НДФЛ до 15% для людей, годовой доход которых превышает 5 млн рублей. По мнению сенатора, в этом контексте вполне логично обнулить ставку налога тем, кто зарабатывает меньше МРОТ. Для тех, кто получает доход ниже среднего уровня зарплат по региону, следует установить минимальные значения НДФЛ, полагает он.

Кравченко добавил, что эту идею необходимо серьёзно обсуждать, чтобы минимизировать налоговые потери муниципалитетов.

Обнулить и снизить налог на профессиональный доход до минимальных значений — это хорошо, но мы должны найти источники компенсации таких потерь для муниципальных образований. Чтобы на один плюс не получить десяток минусов, — сказал он «Парламентской газете».

Ранее NEWS.ru писал, что в ОНФ предложили освободить от уплаты НДФЛ граждан, продавших в 2020 году жильё экономкласса. По мнению авторов инициативы, она должна распространяться на тех, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года после продажи жилья приобретёт другое при помощи государственных программ льготной ипотеки.