https://static.news.ru/photo/7973e0f2-5292-11ea-afb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Стоимость нефти на мировых рынках 12 марта 2020 года упала более чем на 4,5%. На цену негативно повлиял запрет Вашингтона на въезд в США из Европы на фоне вспышки коронавируса нового типа.

Майские фьючерсы, по состоянию на 8:07 по Москве, на углеводороды марки Brent потеряли 4,67% — до $34,12 за баррель. Апрельские котировки смеси WTI снизились на 4,64% — до $31,45 за баррель, говорят данные торгов.

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил накануне, что с 13 марта запрещается въезд из Европы на 30 дней. По его словам, данная мера поможет предотвратить попадание в страну людей, заражённых коронавирусом.

Запрет касается граждан, побывавших в Шенгенской зоне в течение последних 14 дней перед прибытием в Новый Свет. Исключение составят граждане Великобритании. Также и американцы, которые пройдут «необходимые досмотры», смогут вернуться домой.

Трамп также отметил, что под запрет не коснётся торговли товарами и грузов, поступающих в США. При этом американский лидер обвинил Евросоюз в слабом реагировании на распространяющуюся инфекцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда Голливуда Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом, куда артист приехал на съёмки нового фильма. Когда они с женой почувствовали себя плохо, обратились к врачам, сдали анализы на коронавирус, и они дали положительный результат. Сейчас супруги находятся в госпитале города Голд-Кост, лечатся в изоляции.

Власти Китая объявили о вспышке коронавируса нового типа 31 декабря 2019 года. К 12 марта 2020-го заболели 121 844 человека, умерли 4375, выздоровели 66625. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.