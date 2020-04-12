Заправляться на российских АЗС стали на 30% реже

https://static.news.ru/photo/b5f536bc-7cd5-11ea-89eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи бензина на российских автозаправках существенно снизились в первые недели режима самоизоляции, который был введён в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

По его словам, это связано с тем, что люди стали реже выезжать на собственных машинах, «сидят дома, и, соответственно, на заправках только служебные автомобили».

В Российской Федерации сейчас пролив нефтепродуктов на заправках сократился практически на 30% за этот период карантина, период самоизоляции, — сказал Новак в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Ранее министерство энергетики предложило запретить импорт нефтепродуктов, чтобы предотвратить поставки дешёвого иностранного бензина.

Как писал NEWS.ru, сейчас в Европе бензин намного дешевле, чем в России, из-за резко упавших цен на нефть. При этом отечественные нефтекомпании не могут снизить цену внутри страны, так как выплачивают в бюджет отчисления по «демпфирующему механизму».

Он был введён в действие с начала 2019 года, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию на рынке топлива и защитить её от резкого колебания цен. Прежде всего — от роста стоимости бензина, чего тогда все боялись. Однако, как теперь выяснилось, и от снижения тоже.