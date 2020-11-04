Заплатить каждому: чем вредна безвозмездная раздача рублей

В условиях пандемии многие страны пошли по пути прямых выплат своим гражданам. В США и Европе для поддержания экономики активно используют печатный станок. В России рано говорить о нестандартных мерах поддержки, считают экономисты. По их мнению, правильной является адресная помощь наиболее пострадавшим россиянам и компаниям. Впрочем, и она должна предоставляться не за «просто так». NEWS.ru выяснил, при каких обстоятельствах власти могут начать раздавать бесплатные деньги.

Идею «вертолётных денег» предложил американский экономист, нобелевский лауреат Милтон Фридман в 1969 году в книге «Оптимальное количество денег». Тогда он сравнил прямые выплаты государством определённых сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолёта: средства распространяются свободно и необратимо.

По мнению специалиста, «вертолётные деньги» могли бы стать альтернативой количественному смягчению в ситуации экономической нестабильности, а также в случае, когда процентные банковские ставки движутся к нулевым отметкам. Экс-глава ФРС США Бернанке считал, что потенциал «вертолётных денег» не исчерпан, и предлагал использовать их в качестве механизма борьбы с дефляцией.

В этом смысле «вертолётные деньги» — термин не новый, однако особую актуальность он приобрёл в период распространения в мире коронавирусной инфекции: раздача средств стала одной из центральных мер по поддержке экономики. В частности, она преследует своей целью в том числе повышение потребительского спроса и расходов семей. Во время первой волны COVID-19 в России такую поддержку получили семьи с детьми как наиболее уязвимая социальная группа. В частности, гражданам с детьми до трёх лет в апреле — июне направили три выплаты по 5 тыс. рублей. Ещё по 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет семьям перечислили дважды — в мае и июне. Никаких дополнительных требований к получателям мер господдержки (например, в виде наличия статуса многодетной или малоимущей семьи) не предъявлялось.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Все эти выплаты были своевременны, считает помощник президента России Максим Орешкин. По его словам, «они пришли семьям ровно в тот момент, когда закрытие экономики уже начало заканчиваться и как раз когда требовалась поддержка для того, чтобы поддержать расходы семей, чтобы они сильно не проваливались». Сегодня же, уверен Орешкин, переходить к раздаче «вертолётных денег» россиянам пока рано: прежде следует исчерпать все стандартные меры экономической политики.

Россия относится к тем странам, где пока ещё стандартные меры экономического стимулирования нужно пройти перед тем, как даже в принципе начинать разговор о нестандартных мерах, — заявил Орешкин, слова которого приводит ТАСС.

Ранее на ту же тему высказался министр финансов Антон Силуанов, по мнению которого применять концепцию «вертолётных денег» могут страны, чьи валюты являются резервными, то есть США и государства Евросоюза. Для них такая мера не грозит всплеском инфляции, поскольку денежная масса увеличится незначительно. Для России, указал он, в приоритете остаётся помощь бизнесу в сохранении работников и гражданам для оплаты первоочередных расходов на продукты питания, жильё и выплаты по кредитам. Аналогичного мнения придерживается и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, предупреждавшая прежде о возможном всплеске инфляции в случае раздачи большого количества денег.

По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, в узком смысле «вертолётные деньги» предполагают возможность получения беспроцентного банковского кредита либо кредита с низкой процентной ставкой.

Термин возник в связи со смягчением кредитно-денежной политики, которую демонстрировали Центральный банк Европы и Федеральная резервная система США. Всё это было направлено в первую очередь на то, чтобы бизнес мог развивать новые направления, в том числе путём инвестиций в основной капитал. В период пандемии понятие «вертолётных денег» расширилось: нужно было компенсировать выпадающие доходы гражданам, оставшимся без работы. Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ проректор Финансового университета при правительстве РФ

Пострадавшие от введения ограничительных мер во время первой волны коронавируса отрасли экономики тоже нуждаются в подобного рода поддержке, считает эксперт. По его словам, государство должно задуматься, каким образом компенсировать тот форс-мажор, в котором они оказались.

Сафонов напоминает, что ранее предприятиям были предоставлены возможность брать беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам, а также льготы по оплате социальных налогов. Однако в то же время никто не освободил предприятия от уплаты НДС. В этом смысле меры поддержки для продолжающих испытывать трудности отраслей экономики следует пересмотреть, говорит экономист.

А вот раздавать «живые» деньги всем гражданам без исключения ни в коем случае нельзя, убежден он.

Есть богатые граждане, есть среднеобеспеченные люди, а есть те, кто очень сильно пострадал. Здесь нужна адресная помощь. Важно найти баланс между потребностью поддерживать людей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию и риском побудить их отказаться от производственной деятельности. Любая материальная поддержка должна предполагать, что вы начинаете вовлекать людей в производственный процесс, они не должны никуда уходить, — рассуждает эксперт.

В данном случае человек должен понимать, что та помощь, которая оказывается государством — не просто «милость божья». По мнению эксперта, в тех регионах и малых городах, где работы на всех не хватает, власть должна позаботиться о развитии волонтёрского движения, вовлекая в эту деятельность новых людей.

Работа волонтерского движения «Мы вместе» Сергей Булкин/NEWS.ru

Например, условием получения социальной помощи может стать участие человека в программах повышения квалификации, волонтёрской деятельности, общественных работах. По крайней мере он должен обществу что-то отдавать, — поясняет Александр Сафонов.

Говоря о семьях с детьми, эксперт отметил, что здесь опять же не стоит бездумно раздавать деньги родителям, но можно было бы сделать полностью бесплатной школу: начиная от безвозмездных обедов и завтраков, заканчивая выдачей школьной формы, учебников и всех необходимых канцтоваров. С одной стороны, это оказало бы серьёзную поддержку семьям, где есть дети школьного возраста, с другой — побуждало бы родителей продолжать работать для обеспечения собственных потребностей. В противном случае «вертолётные деньги» будут вредны, резюмировал Сафонов.

По мнению старшего научного сотрудника Института экономической политики им. Гайдара Сергея Жаворонкова, идея «вертолётных денег» справедлива лишь в том случае, когда государство принудительно лишает людей работы и закрывает целые сектора экономики.

Только в случае, если речь идёт о миллионах людей. На мой взгляд, критерий должен быть простой: если государство своими действиями (ограничительными мерами) кого-то лишает работы, оно должно этому кому-то оказать материальную помощь. В противном случае государство не обязано его поддерживать. Сергей Жаворонков старший научный сотрудник Института переходного периода имени Гайдара старший научный сотрудник Института переходного периода имени Гайдара

Меры поддержки граждан в период распространения коронавируса в виде «вертолётных денег» практиковали многие страны. В частности, власти США направили на поддержку граждан $2,2 трлн. Каждый американец получил $1200 без каких-либо дополнительных условий. Ещё по $500 выделялось на детей.

Гонконг перечислил каждому гражданину старше 18 лет по $10 тыс. Власти Канады с марта по июнь выплачивали по 2 тыс. канадских долларов (около $1,5 тыс.) тем, кто из из-за пандемии лишился заработка. В Австралии гражданам с невысоким доходом направили по 750 местных долларов.

Активно обсуждают этот вопрос и в Швейцарии. Так, Федеральная канцелярия Швейцарии предложила выплатить 7,5 тыс. швейцарских франков (примерно €7 тыс.) каждому гражданину страны, тем самым «закачав» в реальную экономику 54 млрд франков для понижения стоимости сильно переоценённого франка. Однако ещё в прошлом году президент ЦБ Швейцарии Томас Йордан назвал предложение раздавать «вертолётные деньги» «опасной игрой с огнём, так как смешивать монетарную и фискальную политику нельзя».