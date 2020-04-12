Запрет на экспорт круп и овощей вступил в силу на территории ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/bd3d1902-7c77-11ea-9285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Решение совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о запрете на вывоз из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) некоторых круп и овощей вступило в силу 12 апреля. До 30 июня из-за распространения коронавируса невозможным стал экспорт, в том числе репчатого лука, чеснока, репы, ржи, риса, гречихи и семян подсолнечника.

Исключением стали товары, вывозимые гражданами для личного пользования и в качестве припасов, а также направляемые за границу в качестве гуманитарной помощи.

Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки,— цитирует «Коммерсант» решение совета ЕЭК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что теледоктор Елена Малышева объяснила, надо ли опасаться еды, которую мог приготовить заражённый коронавирусом повар. По её словам, на ресторанных кухнях придерживаются строгих гигиенических правил. На случай, если есть подозрения, что повар нарушил правила и чихнул-таки в готовившуюся еду, Малышева советует воспользоваться микроволновкой. Разогрев в ней пищи способен «убить любой случайный вирус».